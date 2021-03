Mascarilla de tela es insuficiente contra variante brasileña

El uso de la mascarilla de tela ya no es suficiente para frenar el contagio de la variante brasileña del coronavirus, razón por la que es urgente el uso de doble mascarilla, advirtieron los expertos del Ministerio de Salud (Minsa).

“Usar solo una (mascarilla) de tela ya no es suficiente. De repente tiene huequitos, no está bien elaborada o no se usa bien y ya no puede disminuir la carga viral a la que nos exponemos (al salir a la calle)“, dijo el médico infectólogo Luis Eduardo Pampa.

“Pueden usarse dos mascarillas simples quirúrgicas juntas y así lograr mayor efectividad en la prevención del contagio. También puede usarse primero, pegada al rostro, una mascarilla quirúrgica, bien ajustada por la nariz, y encima una de tela. Pero nunca salir a la calle solo con una mascarilla de tela”.