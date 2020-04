Más de 63 millones para fonavistas pendientes de pago

Existen más de 82 mi fonavistas cuya devolución de aportes está pendiente de cobrar y aún no se han enterado por diversos motivos. Por ello, si hiciste tu trámite y aún no has cobrado, chequea el link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3 y si tu nombre figura, entonces acude a cualquiera de las agencias del Banco de la Nación.

Andrés Alcántara Paredes, integrante de la Comisión Ad hoc creada por la ley 29625 y también presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú (ANFPP), precisó que un total de 82,542 fonavistas, formaron parte de las 19 listas de pagos publicadas, pero que por desconocimiento o por alguna otra razón, hasta la fecha no han cobrado su devolución del FONAVI.

Alcántara manifestó que ese dinero se encuentra en el Banco de la Nación y alcanza la cifra de S/. 63, 724,402 (63 millones de soles) los cuales están listos para ser cobrados por los más de 82 mil ex aportantes.

Por tal motivo, el presidente de la AFFPP invocó a los ex aportantes ingresar al link: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic3 de la Secretaría Técnica del FONAVI para verificar sus nombres y, de aparecer, entonces pasar a cobrar de inmediato en cualquiera de las agencias del Banco de la Nación, lo que los ayudará a afrontar esta época de cuarentena.

El miembro de la Comisión Ad Hoc del FONAVI detalló, finalmente, que a la fecha se ha pagado a 19 listas de fonavistas, que suman un total de 1,084,598 beneficiarios, cobrando una cantidad 1,336.8 millones cobrados directamente por los beneficiarios y en algunos casos por sus deudos.