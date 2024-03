Más de 6 mil niños, adolescentes y personas con habilidades diferentes fueron capacitados por campeones nacionales de deporte en diferentes disciplinas.

Alcalde Hernán Sifuentes sostiene que el deporte es una política de prevención y lucha contra el consumo de drogas, la delincuencia y la criminalidad.

Alumno destacado es elegido como parte de la Selección Peruana de Lucha Olímpica y nos representará en los próximos JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD 2024.

otros talleres artísticos como oratoria, liderazgo, teatro , danza, pintura continuarán durante el año

San Martín de Porres impulsa el deporte y la cultura como una alternativa para contrarrestar la delincuencia, por ello, la gestión del alcalde Hernán Sifuentes decidió impartir este verano diferentes talleres para los pequeños de la casa con el fin de alejarlos de las drogas, delincuencia y criminalidad.

Talleres de fútbol, vóley, básquet, natación, taekwondo, boxeo, muay thai, lucha olímpica además de oratoria y liderazgo, teatro, danza, pintura, baile moderno, guitarra, canto, manualidades, estimulación temprana y modelaje fueron algunos de los que dictaron durante este verano y hoy llegan a su fin con óptimos resultados.

“Son más de 6 mil personas que se han beneficiado con los talleres deportivos y artísticos que les brindamos gratuitamente a nuestra juventud, queremos que se mantengan ocupados haciendo cosas positivas y se alejen de las malas juntas y vicios”, sostuvo el burgomaestre.

Estos talleres gratuitos, brindaron frutos pues un grupo de alumnos destacados lograron importantes reconocimientos, como el haber sido CAMPEONES A NIVEL METROPOLITANO en fútbol en las categorías Sub 8, Sub 14 y SUBCAMPEONES Sub 12 y SUBCAMPEONAS METROPOLITANAS y en Vóley en la categoría Sub 14 en el campeonato organizado por la municipalidad metropolitana de Lima.

Además han sido organizadores del Primer Torneo Metropolitano de Lucha Olímpica, donde participaron más de 10 distritos de la capital, así como de la Región Callao y la Región Junín, logrando obtener el primer lugar en la obtención del medallero de oro, plata y bronce y prueba de ello que este año 2024, uno de nuestros alumnos, MIKAEL RAMOS OTERO al haber participado en el campeonato de Lucha U17 y al haber sido campeón nacional en la categoría de 48 Kg estilo Greco Romano, ha sido seleccionado para formar parte de la Selección Peruana de Lucha Olímpica y representarnos en los próximos JUEGOS BOLIVARIANOS DE LA JUVENTUD 2024 a realizarse en Sucre – Bolivia del 10 al 14 de abril próximo.

“Me siento muy orgulloso de ser semillero de campeones y estoy convencido que Mikael logrará traernos la medalla de oro en su próximo viaje a Bolivia” sostuvo Hernán Sifuentes.

