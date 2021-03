Martha Moyano promete agua para todos

Las elecciones generales 2021 cada vez están más cerca. En ese sentido, la candidata al congreso por el partido Fuerza Popular con el número 4, Martha Moyano, rechaza los enfrentamientos verbales de otros candidatos durante los debates, cuando lo que debería primar es proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Moyano siente indignación al ver que muchos asentamientos humanos no cuentan con el servicio de agua en plena pandemia por el coronavirus, pues el lavado de manos es una de las principales medidas preventivas para evitar contagiarse.

La candidata al congreso del partido Fuerza Popular, con el número 4, buscará el bienestar de los más necesitados

La aspirante a hacerse con una curul, promete trabajar desde el congreso para proponer leyes que ayuden a la construcción de redes y el vital líquido elemento llegue a cada rincón del Perú. Asimismo, aduce que Lurín tiene muchas zonas que están clasificadas como agrícolas, sin embargo esa condición la ha perdido en algunos lados o está ocupada por AA.HH. y esos pobladores no tienen acceso al agua porque la zonificación no califica y los municipios no están atendiendo a cabalidad lo que requieren estos pobladores.

“Ahora, los trámites son engorrosos, los dirigentes no tienen a dónde ir, nadie los orienta. La Municipalidad de Lima aprobó un RIS luego de casi dos años, se aprobó el Reajuste Integral de Zonificación de Lurín lo devolvieron a Comisión, volvieron a tratarlo en Concejo; mientras existe toda esa pelea los AA.HH. siguen con el problema del agua y el agua es básico para la prevención del Covid. Los pobladores de estos lugares gastan más en compra de agua, cada cilindro cuesta 7 u 8 soles y solo sirve para uno o dos días, no es justo que estemos en esta situación”.

La candidata de Fuerza Popular con el número 4, argumenta que la solución para que todos los peruanos cuenten con el servicio de agua es la unidad de todos los que tengan propuestas, por eso trabajará para que estos problemas se acaben. “En el Centro de Lima, Barrios Altos, los callejones, las quintas de Breña, del Rímac tienen problemas de agua y saneamiento físico legal; si el Centro de Lima tiene esos problemas duros e incluso en Breña y el Rímac duermen en dos habitaciones y si se contagian no se pueden aislar, si estos problemas existen nuestra ciudad capital, imagínense la realidad de las provincias. Esta situación se tiene que acabar y propongo trabajar unidos para sacar adelante al país”.