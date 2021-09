Mario Vargas Llosa “Castillo va a acabar con el país”

El nobel de Literatura Mario Vargas Llosa criticó al presidente de la República, Pedro Castillo, y se refirió en torno a su presunta intención de poner fin a la minería, uno de los principales sectores económicos del país y que aporta alrededor de un 15 % al PIB del país y el 60 % de las exportaciones.

“Lo que tiene el Perú es la minería, ¿no cierto? Entonces, si quiere acabar con la minería, pues va a acabar con el país, simplemente“, dijo durante una entrevista a agencia EFE.

El escritor dijo que no tiene expectativas del actual Gobierno y aseguró que Vladimir Cerrón eligió a Pedro Castillo como candidato, “pero es un profesor de segundo de primaria, no tiene ideas, no sabe dónde está parado“.

Cuestionado sobre el apoyo que otorgó en las elecciones a la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el autor de “La Fiesta del Chivo” (2000) reconoció que “se vota entre lo que existe, y entonces normalmente se elige al mal menor”.