Magdalena distrito solidario

La Municipalidad de Magdalena no podía quedarse de brazos cruzados, así realiza una campaña en favor de los animales afectados por los incendios forestales en la Amazonía. La misión incluye además ayuda para los rescatistas.

“Trabajamos de la mano con el Gobierno Regional de Amazonas e INDECI que llevará todo lo recolectado, además de la Unión de Animalistas del Perú, es decir, instituciones públicas y privadas. Estaremos hasta el día domingo en este centro de acopio ubicado en la Plaza Túpac Amaru desde las 8.30 a.m. hasta las 8.30 p.m.” señaló el burgomaestre de magdalena Francis Allison.

Se tiene como meta alcanzar las 3 toneladas de ayuda, se necesitan alimentos no perecibles, atún, agua, galletas, botas, guantes, ponchos impermeables, medicamentos para uso veterinario, entre otros.

“Hago un llamado a los hombres y mujeres de buena voluntad, ya tenemos una tonelada, pero la meta es 3 tonelas, sabemos que vamos a llegar, pero invocamos a distritos vecinos a poner su granito de arena” sostuvo el alcalde Francis Allison.

Se busca conseguir materiales para construir espacios de acopio, implementos de salud y apoyo logístico para llegar a la zona crítica y rescatar a las especies perjudicadas por la emergencia. A la fecha, se reportan 16 fallecidos, 140 heridos y 377 animales muertos, según el COEN de Indeci.