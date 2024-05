Magaly Solier rechaza tenencia compartida de sus hijos con exesposo

El manager de Solier comentó que la actriz no responderá a las acusaciones de su exesposo

Magaly Medina reveló en su programa ‘Magaly TV, la firme’ que la actriz Magaly Solier rechazó la tenencia compartida de sus hijos. Tras esta medida, su exesposo, Erik Plinio Mendoza, no se quedó callado.

En enero de 2024, el Primer Juzgado Especializado de Familia de Huamanga disolvió el matrimonio entre Solier y Mendoza, después de confirmar la existencia de violencia física y psicológica.

Además, otorgó a Solier la tenencia compartida de sus hijos, bajo un régimen de visitas progresivas y supervisadas por un psicólogo y una trabajadora social del Equipo Multidisciplinario del Módulo de Familia.

Exesposo acusa a Magaly Solier

Plinio Mendoza aseguró que Solier nunca aceptó la tenencia compartida. “Nunca la quiso, no sé por qué esta jueza le da la tenencia a alguien que no desea. Ella ha abandonado a sus hijos”, expresó Mendoza.

Durante la entrevista, también compartió un audio donde la abogada de Solier mencionó que su cliente estaba de acuerdo con que Mendoza tuviera la custodia de los niños. “No tenemos ningún problema en que él los asuma”, indicó la representante legal de Solier.

Mendoza continuó diciendo que Solier no ha cumplido con las visitas ordenadas por la jueza ni se ha comunicado con sus hijos. “Ella no se ha comunicado con ellos, cero, no le importa nada”, afirmó Mendoza. Además, señaló que Solier le debe más de 80,000 soles en pagos atrasados.