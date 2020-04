Magaly Medina: “Juan Francisco es un burro”

La periodista Magaly Medina contó que una de sus primas falleció por coronavirus (COVID-19). La conductora de televisión lamentó el deceso de su familiar y pidió a las personas que tomen con seriedad la pandemia y que cuiden su salud.

“Esta mañana desperté con la muy mala noticia que una prima muy querida, a la que no tuve tiempo de despedirme y no iré a su velorio porque no hay velorio, murió en el hospital de la Policía por COVID-19″, comentó.

Además, mencionó que su familiar fallecido era una persona que hacía actos bondadosos. “Una mujer joven entusiasta, de corazón compasivo, las hierbas malas podemos morir, pero no de esas personas con corazones amplios, optimistas”, finalizó la presentadora.

La presentadora decidió compartir la noticia en respuesta a la polémica publicación que realizó Juan Francisco Escobar en Twitter. El conductor radial puso en duda la mortalidad del coronavirus.

“Hay que ser burro. Es una pandemia porque está en todos los continentes, en todos los países. O sea, de ahí nada más hay que sacar una conclusión, por algo se le llama una pandemia, por algo está cometiendo una burrada -por supuesto- y se lo hicieron notar como siempre”, dijo Magaly Medina.

Como se recuerda, Juan Francisco viene recibiendo duras críticas en redes sociales por enfrentarse a un médico que lo invitó a unirse a sus guardias luego de que asegurara que la gripe común tiene más mortalidad que el terrible coronavirus.