Magaly desmiente a Tilsa con vídeo de pedida

En su programa “Magaly Tv, la firme”, la conductora presentó el preciso momento en el que Jackson Mora le pide matrimonio a la modelo.

Tilsa Lozano dio detalles de su pedida de mano que se realizo en un popular restaurante de la Costa verde. La exmodelo contó como fue la propuesta de su novio Jackson Mora indicando que él se arrodillo ante ella y le entregó el anillo, a lo que Magaly dijo que era falso.

La conductora logró que sus hurracos se infiltrarán en el restaurant y lograrán captar el momento en el que la modelo recibe su tan ansiado anillo revelando que Mora no se arrodillo ante ella, sino solo le entregó el anillo sentado.

No tengo experiencia y no sé cómo hacerlo, pero quiero que seas mi esposa”, reveló la ex vengadora al programa América Hoy.

Medina mostró los vídeos de aquella velada y en ningún momento se ve que Jackson se arrodilla. Lo que se ve es que el boxeador le dice algunas cosas a la modelo, cuando ella asombrada se tapa la boca y lo besa, luego la pareja levanta de la mesa para ir a un box donde la esperaban sus amigos.

“Se arrodilló, yo empecé a temblar, me temblaban las manos, se me bajo la presión, empecé a sudar y me empecé a reír porque cuando estoy nerviosa me río”, contó.

Magaly se refirió a las afirmaciones de la modelo y le dijo “disforzada” por mentir con los hechos de su propuesta de matrimonio.

“Ella contó una historia diferente en América Hoy, ella jura que Jackson era el que la presionaba para casarse, pero cansado y bajo presión tuvo que darle el anillo”, dijo la conductora.

Concluyendo que Tilsa se cree sus cuentos y que el champagne la hizo imaginar cosas que no habían sucedido en su pedida.

Pese a que el boxeador no se haya arrodillado, la ex modelo se casará en primavera u otoño del año que viene.