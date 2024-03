Machado sigue en ruta electoral

La líder opositora venezolana María Corina Machado ratificó el martes que se mantendrá en la ruta electoral de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio, sin explicar de qué forma lo hará, ante la imposibilidad de la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) de inscribir a la historiadora Corina Yoris en el plazo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Aquí nadie nos saca de la ruta electoral, son ellos (el chavismo) los que quieren cerrarla, los que quieren sacarnos y no lo van a lograr“, indicó Machado, quien cedió la candidatura a Yoris ante la inhabilitación que le impide competir por cargos públicos en estos y otros comicios hasta 2036.

La PUD denunció que no pudo postular la candidatura de Yoris, y rechazó que el CNE no explicara las razones. Sobre la postulación del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, Machado evitó en la conferencia de prensa responder e insistió en diversas oportunidades que su candidata y la de la PUD sigue siendo Corina Yoris, a pesar de que no pudo registrarse en el sistema del CNE.