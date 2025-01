Los Olivos: Capturan a sujeto que arrojó granada en un negocio

Conforme a lo mencionado por la Policía Nacional, se trataría del extorsionador miembro de “Los Injertos del Cono Norte”; organización criminal liderada por alias “El Monstruo”.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto que arrojó una granada de guerra contra una tienda de zapatillas, ubicada a la altura de la cuadra catorce de la avenida Antúnez de Mayolo, distrito de Los Olivos.

LEE TAMBIÉN:

Cabe señalar que, el sujeto llegó al negocio y lanzó el explosivo, tras lo cual huyó corriendo. En tanto, los agentes policiales que seguían sus pasos iniciaron una persecución al sospechoso, en la que se registraron disparos.

Asimismo, el hombre fue reducido en plena avenida Antúnez de Mayolo, quien aseguró que iba a ganar quinientos soles por atentar contra la tienda de zapatillas. “No me han pagado nada. Me iban a pagar 500, por aventar una piña frente al negocio”, refirió el antisocial a las autoridades.

Conforme a lo señalado por la Policía Nacional, el sujeto identificado como Jair Serna Ramírez, pertenecería a “Los Injertos del Cono Norte”, peligrosa organización criminal liderada por alias “El Monstruo”. No obstante, el propio intervenido negó tener relación alguna con el cabecilla criminal.