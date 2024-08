López Aliaga: “No tiene voluntad política”

Alcalde de lima, Rafael López Aliaga, indicó que ya ha tenido “innumerables reuniones” con la mandataria Dina Boluarte, para hablar de propuestas concretas por el país, sin embargo, siguen sin concretar alguna acción.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliga, señaló que en su calidad de presidente del partido Renovación Popular, no acudirá a la ronda de diálogo que fue convocada por la presidenta de la República Dina Boluarte. Sin embargo, evalúa un diálogo con la mandataria de la nación.

Ante ello, el burgomaestre, precisó que el Gobierno “no tiene voluntad política”, es por ello que ha preferido rechazar la invitación del Ejecutivo. “No asistiré a una convocatoria en la cual el Poder Ejecutivo no tiene una verdadera voluntad política; sin embargo, estaré enviando una delegación que llevará los reiterados pedidos que, como líder de un partido político, recibo de manera permanente de los ciudadanos”, indicó López Aliaga.

Asimismo, Aliaga, conmemoró que ha sostenido “innumerables reuniones” con la mandataria a fin de solucionar diversos problemas realizando “una serie de propuestas”, sin embargo, no han llegado a cosas concretas.

“A lo largo de su periodo presidencial hemos sostenido innumerables reuniones con la intención de solucionar los diversos problemas a nivel nacional, así como realizado una serie de propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables del país; sin embargo, hasta la fecha no se han concretado ninguna acción por parte del Poder Ejecutivo“, se visualiza en su pronunciamiento.

Tras lo señalado, Aliaga también cuestionó al gobierno por “seguir engrosando la planilla como gasto corriente” y por continuar invirtiendo en Petroperú, lo cual calificó de “despropósito”. Cabe señalar, que Palacio de Gobierno, convocó a los líderes de diversos partidos políticos a una ronda de diálogo con la presidenta de la República Dina Boluarte; dichos encuentros incluyen a las bancadas de Acción Popular, Somos Perú y Alianza Para el Progreso.

“Esta convocatoria llega demasiado tarde para establecer, según ustedes, un supuesto diálogo democrático y una agenda de desarrollo. Avanza País le exigió en diciembre de 2022 la convocatoria del Acuerdo Nacional con un único tema en agenda: el adelanto de elecciones“, se descifra tras el pronunciamiento del partido político, Avanza País.