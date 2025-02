López Aliaga: «Está en juego la felicidad de mucha gente»

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manifestó que, a fin de año revelará si se sumará a la cerrera por el sillón presidencial.

El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, se manifestó ante su posible postulación a la Presidencia de la República, en el marco de las Elecciones Generales del 2026.

Ante ello, el burgomaestre, quien participó en los comicios del 2021, mencionó que, en el mes de diciembre del presente año, confirmará si es que se sumará a la cerrera por el sillón presidencial. “Voy a tener tres años en diciembre. Este es un tema que si lo haces en serio como sí me lo he tomado, como todo lo que he hecho en mi vida bastante en serio, porque está en juego la felicidad de mucha gente”, mencionó tras una entrevista.

“Está en mis manos que mucha gente coma, que mucha gente tenga agua y seguridad ciudadana; siendo no mi obligación. Eso hacerlo en Perú, y lo estoy haciendo. Si tomo la decisión, te voy a dar la primicia, pero eso va a ser en diciembre [sic]”, añadió.

Cabe señalar que, López Aliaga, recibió en Nueva York -Estados Unidos, el premio a la mejor colocación de bonos del 2024, que fue entregado por una revista local. Asimismo, la distinción fue otorgada a la Municipalidad de Lima tras una revisión de los mercados de capital de la región por la emisión de bonos internacionales por 1 200 millones de soles.