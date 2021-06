Local clandestino con 500 fiesteros pudo terminar en tragedia

Despavoridos corrieron más de 500 personas para escapar de un local clandestino de San Juan de Lurigancho donde se congregaron para participar de una fiesta. Agentes de la Policía intervinieron el establecimiento, pero no pudieron evitar que todos fuguen en la madrugada.

Tras intervención todos corrieron despavoridos y algunos lanzaron piedras y palos

Los uniformados no pudieron detener a los irresponsables debido a que no contaban con bastante personal por más que pidieron apoyo. Cientos de hombres y mujeres se enteraron vía redes sociales que la masiva reunión se desarrollaría en la cuadra 19 de la avenida Próceres de la Independencia.

En el interior no se respetaba ninguna medida de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19. Los fiesteros no tenían mascarillas, consumían bebidas alcohólicas, eran muchos en un ambiente reducido y no tomaban el distanciamiento, pues bailaban pegaditos.

Leer también [Abogada de Keiko solicita que su audiencia sea presencial]

Algunos se pusieron agresivos con los policías, pues querían seguir con la juerga. Se mostraron violentos y arrojaron botellas de licor, las cuales aún tenían contenido y se reventaron en el suelo. Incluso, una fémina intentó justificarse mostrando su pase laboral, el cual no permite acudir a eventos.

Solo 10 faltosos terminaron en la comisaría de La Huayrona por no respetar a las autoridades. Asimismo, recibieron la multa económica respectiva por no acatar las medidas establecidas por el estado de emergencia debido a la pandemia del coronavirus.