Lo acusan de recibir coima

Según el programa Panorama, Félix Martín Flores Moreno, regidor de la Municipalidad de La Victoria, es acusado de recibir alrededor de S/10 000 para agilizar la obtención de una licencia de construcción para una obra.

Un testigo narró que fue el mediador entre su vecino y el regidor para gestionar la licencia de construcción, asegurando que Flores Moreno recibió el monto para dicho trámite.

“Él se comprometió a sacarle una licencia de construcción a mi vecino. Le dijo que estaba en toda la facultad de hacer y que tenía conocidos en la Municipalidad. Y no cumplió su prometido desde marzo del 2024. Lo que pienso es que él no tenía ningún contacto”, declaró el testigo, quien denunció recibir presión de su vecino porque no le han devuelto el dinero.

En esa línea, sostuvo que denunciará el hecho ante la Fiscalía, ya que, apuntó, la licencia no se llegó a dar. Panorama pudo constatar que el inmueble sin licencia ya ha sido multado por la municipalidad por justamente no tener el permiso legal para hacer funciones.