Liberación de autores del asesinato de Solsiret indigna al país

La liberación de los asesinos confesos de Solsiret Rodríguez por parte del titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao, Roberto Carlos Sucno Jara, ha generado una gran indignación en el Perú. La resolución indica que los imputados Kevin Villanueva y Andrea Aguirre son liberados por ‘’exceso de carcelería’’, pues la prisión preventiva que cumplían desde febrero del 2020 caducó el 12 de mayo último.

Abogada de los deudos y fiscalía alertaron sobre una serie de “demoras” en el proceso

Como era de esperarse, el padre de Solsiret, Carlos Rodríguez, expresó su total indignación: ‘’Es muy triste porque la justicia en el Perú no existe. Es tanta la indignación que siento’‘. Por su parte, la madre de Solsiret, Rosario Aybar, dijo sentirse burlada por la justicia. “No es justo, ni para mi hija ni para ninguna mujer que se quede esto en total impunidad. Nos sentimos totalmente burlados. Con esta excarcelación el Poder Judicial le está dando la razón que son inocentes. Esa caución de 60.000 soles la van a pagar. Ustedes creen que no se van a fugar y de ahí qué”, dijo.

FISCALÍA SEÑALA DEMORA EN LA PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS DEL PODER JUDICIAL

Jimmy Mansilla, fiscal provincial a cargo del caso del asesinato de la joven activista Solsiret Rodríguez, consideró que hubo demora por parte del Poder Judicial en la programación de las fechas de las audiencias del juicio oral contra los asesinos confesos.

Mansilla recordó que tuvo que pasar un mes y 17 días para que el Poder Judicial fije una audiencia de control de acusación y se tardó otro mes para fijar la fecha del juicio oral. Señaló que estos plazos “son muy importantes” para el debido proceso y no se den situaciones como la actual, que se cumplan los plazos de prisión preventiva y los asesinos sean liberados.

El fiscal agregó que el Ministerio Público cumplió con la investigación y en solicitar el plazo de la prisión preventiva -aproximadamente cinco meses- contra los confesos homicidas desde que se emitió la acusación; pero que la demora es responsabilidad del Poder Judicial.

ABOGADA DE LA VÍCTIMA RESPONSABILIZÓ AL SISTEMA EN SU TOTALIDAD

Edith Aiquipa Limay, abogada de los padres de la asesinada activista Solsiret Rodríguez, aseguró que la liberación de los acusados del crimen es “responsabilidad del sistema en su totalidad”, tras acusar una serie de demoras en el proceso, “comenzando desde la Policía, que se niega a aceptar la denuncia de desaparición”.

“Recién después de una semana los padres pudieron hacer efectiva la denuncia. De ahí, tenemos a nivel fiscal, que han habido dos fiscales a cargo del caso que no hicieron ningún tipo de investigación. Hay una serie de problemas estructurales que se van arrastrando desde el inicio de la investigación y llegamos a esto (la excarcelación de los acusados”, dijo.

La abogada también acusó que, pese a las solicitudes realizadas, el juzgado no programó las audiencias del juicio oral con la frecuencia debida, aduciendo -dijo- “que no se puede por la agenda que ellos tienen”.

“Pese a que nosotros como institución, como centro de la mujer Flora Tristán, y por parte de la Fiscalía, se ha solicitado la reprogramación de las sesiones de juicio oral, a fin de que estas sean mucho más frecuentes y se pueda culminar con esta etapa a la brevedad; la respuesta que hemos recibido del juzgado es que no hay posibilidad debido a su agenda”, manifestó.

Cabe resaltar que tanto Kevin Villanueva como Andrea Aguirre, deberán realizar el pago de S/ 60.000 antes de la orden de excarcelación. El órgano jurisdiccional ha dispuesto medidas de comparecencia para ambos acusados cuando se dé su liberación: Tales como no variar de domicilio ni ausentarse de la localidad donde reside. Asimismo como cumplir con el control biométrico debiendo de apersonarse a la sede judicial cada treinta días para firmar en los registros pertinentes y registrar sus actividades