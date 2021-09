Le negaron libertad bajo fianza a futbolista del Manchester City, Benjamin Mendy, acusado de violación

Benjamin Mendy permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo 10 de septiembre

La fiscalía británica rechazó la solicitud de libertad bajo fianza del futbolista francés del Manchester City, Benjamin Mendy, acusado de cuatro violaciones y una agresión sexual. Mendy se encuentra recluido en la prisión de Liverpool desde el viernes pasado.

Diversos medios británicos han asegurado que el jugador sufrió un colapso cuando vio la celda de la cárcel, ya que pensó que estaría recluido en una zona aparte para famosos.

Una fuente de The Sun informó que: “Cuando llegó Mendy, el personal explicó que lo mantendrían en el ala de VP (allí ingresan los presos más vulnerables y presuntos delincuentes sexuales) por su propia seguridad. Pero tal vez porque es francés y su inglés no es muy bueno, entendió mal lo que habían dicho y pensó que lo estaban llevando a un ala VIP para celebridades. Tuvo un colapso cuando vio la celda y se dio cuenta de con quién se iba a mezclar. No estaba contento, fue una experiencia muy aleccionadora para él”.

Mendy está acusado de tres violaciones en 2020 y una violación en 2021. También se le acusa de agredir sexualmente a una mujer a principios de enero de este año. Las denuncias mencionadas concierten a tres mujeres menores de edad.

La justicia británica rechazó su solicitud de libertad bajo fianza y la próxima audiencia prevista es para el próximo viernes 10 de septiembre.