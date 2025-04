“Le gustaba el chaufa  y el lomo saltado”

El chef Brian Sánchez Montijo, natural de Chiclayo, compartió su testimonio sobre la relación cercana y de profunda humanidad que mantuvo con Jorge Bergoglio, años antes de que el mundo lo conociera como el sumo pontífice.

“Nos ha dejado una gran tristeza. Lo conocí cuando aún no era papa, y fue una persona realmente única”, relató conmovido desde el restaurante Lambora, donde ahora trabaja. Brian conoció a Francisco cuando aún era sacerdote en Buenos Aires. Coincidieron en el barrio Padre Ricciardelli, un lugar humilde donde funcionaban comedores populares y parroquias. Él trabajaba como asesor en cocina para la ONG María Teresa de Calcuta vinculada a la parroquia, y Bergoglio era uno más del equipo.

Brian preparó algunos platos para Bergoglio. “Le cociné chaufa y lomo saltado. Le encantaron. Me dijo: ‘Esto es una barbaridad’. El cebiche no pude prepararle porque el limón no era igual, pero quedó encantado”, recordó entre sonrisas. Sin embargo, el plato favorito del papa era otro: la polenta con tuco. “Y cada 29, sí o sí, hacíamos ñoquis”. Para Brian, lo más valioso que deja el papa Francisco es su ejemplo de humildad. “Siempre lo dijo: ‘La humildad es la base del éxito’. Él lo vivía. No tenía grandes privilegios, pero su sencillez lo llevó a lo más alto”.