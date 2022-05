La única salida es que se vayan todos

La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, afirmó que está a favor del proyecto de ley que busca el adelanto de elecciones generales y así Pedro Castillo deje la presidencia.

Según señaló, si esta es la única salida para que se ponga fin a la crisis en el país, se tiene que respaldar.

“No hay ningún problema, si la solución para que Pedro Castillo no sigua destruyendo al país es que nos vayamos todos, pues nos vamos todos”, manifestó.

En otro momento afirmó que no cree en la versión del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, según la cual habría presentado su renuncia hace un mes, pero que el jefe de Estado Pedro Castillo no la aceptó.

“El premier es irreverente, conflictivo, deseoso de poder, ataca a todas las instituciones, es una persona que no respeta a la organización estatal, si no te sientes cómodo te vas, pero es una postura irresponsable, dice que se queda para no dar su brazo a torcer”, refirió.