La nueva pensión de los jubilados sería de S/1,000

En 18 años de historia solo una vez se incrementó la pensión de los jubilados de la ley 19990, que son la mayoría de peruanos, y fue en agosto del año pasado que su pensión pasó de S/415 a S/500, monto que no se ajusta a la canasta básica familiar y con la cual los pensionistas no pueden afrontar sus gastos, pese a haber trabajado y aportado toda su vida.

Ahora que se dan cuenta la importancia del Adulto Mayor, Congreso y Ejecutivo se unirán para beneficiar a los pensionistas

Ante ello surgieron dos puntos. El primero se refiere a un proyecto de ley presentado en el anterior Congreso para equipar la pensión mínima de los jubilados con la Remuneración Minina Vital (RMV) y el segundo punto se refiere a la promesa que hizo el Premier Vicente Zeballos, a nombre del Gobierno, en torno a que todos los años se revisarán las pensiones de los jubilados con miras a los aumentos.

Ahora con la pandemia del coronavirus, el Gobierno se da cuenta de la importancia que tienen los adultos mayores, por tanto, muchos de ellos son jubilados y no cuentan con una pensión digna que les permita cubrir sus necesidades; los ancianos se enferman constantemente, son vulnerables y lo que ganan no les alcanza para comprar sus medicinas, porque si bien es cierto, cuentan con el seguro social, éste muchas veces no cubre todos los servicios de salud.

En ese sentido, la dirigencia de los jubilados de la ley 19990, manifestaron que es hora de darle a los cesantes la prioridad que merecen. “Toda vez que pase la crisis del coronavirus que juntos, como peruanos que somos, lo venceremos, esperamos que el Gobierno no dilate más nuestros aumentos de pensiones por ser un derecho de justicia, avalado por las leyes y hasta por el Tribunal Constitucional.

PENSIÓN MÍNIMA DE S/1,000

Como se sabe, la Comisión de Trabajo del anterior Congreso de la República presentó un proyecto de ley para equiparar la pensión de los jubilados con el sueldo mínimo de los trabajadores del Perú que actualmente es de S/930 pero se estima que llegue a S/1,000 el presente año.

Por tanto, el Congreso actual daría continuidad a dicha iniciativa legislativa y la aprobaría en el Pleno, con lo cual los jubilados cobrarían una pensión mínima, en principio, de S/930 o de S/1,000 si es que sube el sueldo vital.

Esperamos que superada la crisis del coronavirus, se dé prioridad a los jubilados pues por años vienen pidiendo se solucione sus demandas.