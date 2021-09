La función más usada de Spotify cumple cinco años

La inteligencia artificial y los algoritmos juegan un papel importante en esa famosa lista de Spotify

Esa experiencia que hace sentir al usuario escuchado y cercano a la marca, se genera gracias a los desarrollos tecnológicos de las grandes empresas de tecnología que día a día, usan herramientas para lograr satisfactoriamente algo exclusivo, como el caso de Spotify.

La música es un mercado muy importante en el mundo, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (Ifpi), mediante el Global Music Report de 2020, el mercado musical mundial creció un 7.4 %.

“El streaming de pago creció un 18.5 % y el mercado llegó a los 443 millones de usuarios de pago. El streaming total, premium y freemium creció un 19.9 % y llegó a los 13.4 billones de dólares. El streaming supuso el 62 % de todo el ingreso musical mundial”, indicó el estudio.

Detrás del exitoso mercado global hay un constante análisis de desarrollos tecnológicos que permiten seguir fidelizando a los usuarios y convenciendo a otros, de entrar al mundo de las plataformas de música streaming.

Bajo estos avances y el uso de algoritmos, la plataforma de música Spotify lanzó la playlist ´Radar de Novedades´ hace cinco años con el fin de crear una lista exclusiva de canciones nuevas para cada usuario.

Por lo tanto, cada viernes, los usuarios de la empresa sueca tienen una cita con la plataforma, pues semanalmente se actualiza la playlist Radar de Novedades, con el uso de algoritmos que permiten una lista personalizada.

Según la app, desde que se lanzó en 2016 dicho servicio, se han registrado más de 16 mil millones de veces escuchando música nueva de artistas por medio de Radar de Novedades. Además, se han destacado canciones de artistas como David Guetta, Sia, J Balvin, Dua Lipa y Khalid.

Over Now de Calvin Harris con The Weeknd, Your Power de Billie Eilish, Floating Through Space de David Guetta y Sia, Afterglow de Ed Sheeran y la colaboración Spicy de Ty Dolla $ ign y Post Malone, se encuentran entre algunas de las mejores canciones que aparecen en la lista de reproducción.

Así las cosas, se espera que al cierre de este año las cifras sigan al alza pues la pandemia, que obligó a muchos a estar en casa, ha convertido a la música en la compañera ideal para pasar el tiempo en los hogares.