La devolución del IGV para turistas se realizará en junio

La devolución del IGV se aplica en más de 37 países en el mundo y en Latinoamérica, con Perú serán cinco los países que lo lleven a cabo

Desde junio del presente año se hará efectivo la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) para turistas, o conocido también como “Tax Free“, y se realizará en módulos en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así lo anunció el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Helguero.

Cabe precisar que, esta medida se aplica en más de 37 países en el mundo y en Latinoamérica con Perú serán cinco los países que lo lleven a cabo.

LEE:

MINCETUR

Al respecto, el vocero del Mincetur comentó que se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para flexibilizar los requerimientos dirigidos a los negocios que deseen ceñirse al Tax Free. La norma para devolver el IGV estaría lista en algunos días para su publicación.

“Es algo que venimos trabajando en el ministerio prácticamente desde que existe, hace más de 20 años, y no solo porque otros países lo hacen, sino es un tema técnico. Los impuestos no se exportan y el turismo es una exportación, y bajo ese criterio otros países ya lo implementaron”, aseveró.

LEE MÁS:

TAX FREE

En esa misma línea, el ministro explicó que los negocios involucrados podrán aplicar al Tax Free siempre y cuando pertenezcan a las categorías de “muy buen contribuyente”, “buen contribuyente” y “normal contribuyente”. La idea de retornar el IGV es alentar la formalización en el sector, señaló.

“Las conversaciones están bien avanzadas con LAP y ya me informan que tienen el local. La expectativa que tenemos es que esto será operativo en junio, pero no me extrañaría que sea un poco antes”, finalizó Helguero.

SI DESEA PUEDE LEER LA SIGUIENTE NOTA: