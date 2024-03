Keiko encabeza preferencias si mañana fueran elecciones

Imasolu realizó una investigación de opinión pública con la finalidad de ver la tendencia de popularidad y de respaldo político si el día de mañana fueran las elecciones nacionales, donde incluimos a los políticos con intenciones públicas y además quienes cuentan con una exposición pública.

La muestra fue realizada entre las fechas 26, 27, 28 y 29 de febrero del 2024, y aunque esta es sólo una fotografía del momento y expresa la percepción de la población debiendo ser tomada como una referencia dado que aún estamos lejos de las elecciones en el Perú.

En la presente encuesta decidimos colocar 2 listas de posibilidades de candidatos presidenciales, donde la variación fue en las filas del fujimorismo, partido que además no tiene claro el futuro de la elección de su candidato presidencial, habiendo sus dos figuras principales teniendo que compadecer ante la justicia: por un lado, Alberto Fujimori, el fundador y ex presidente 3 veces consecutivas electo y que recientemente fue liberado vía un indulto humanitario, que fue cuestionado por una parte de la sociedad civil organizada y bien recibida por otra parte de la población, teniendo además el apoyo mayoritario de la opinión pública en favor de su liberación.

Por otro lado, Keiko Fujimori, quien fue liberada para muchos en una acción necesaria por la demora en el proceso judicial, pero sin embargo aún no ha sido absuelta de los cargos. Por ende, nos colocamos en el supuesto de tener a uno de los 2 Fujimori, como candidato presidencial, teniendo como premisa y novedad que ambos Fujimori lideran las listas de preferencias si el día de mañana fueran las elecciones, aunque estos resultados carecen de mayor índice de votaciones como para ganar en una primera vuelta electoral y nuevamente nos llevaría a una segunda vuelta electoral en donde hay un gran número de indecisos (38%) y un número importante que menciona que no votaría por ningún candidato (20%) en el caso se presente Keiko Fujimori; y los indecisos bajan a un 34% de las preferencias si se presentara Alberto Fujimori.

La otra novedad es que en el caso de presentarse Keiko Fujimori, obtendría un 6.5% de las preferencias, teniendo el liderazgo sostenido en ocasiones de otros procesos electorales que los hace similares a la identidad de su apoyo, el cual termina creciendo con el acercamiento de las elecciones que históricamente le permite acercarse a la segunda vuelta, no por mucha diferencia, pero que le ha jugado hasta ahora en su favor con un claro posicionamiento electoral.

Sin embargo, lo que más llama la atención es que si se presentara Alberto Fujimori y en el hipotético caso de poder estar legalmente habilitado para postularlogaría un 12.5%, este tiene una más alta aprobación en base a la recordación del fundador del fuijimorismo como fuerza política y del reconocimiento a los atributos positivos de su gestión: apertura de los mercados internacionales, sentar al base económica del país que nos he permitido seguir hasta la fecha con la misma receta económica y que por ende también es responsable de los buenos resultados en la economía y en las menciones del milagro económico peruano que nos ha alzado en muchos aspectos por encima de Chile, sólo debajo de México y Brasil en América Latina como en nuestras reservas internacionales y fortaleza de nuestra moneda, este estudio no puede confirmar si ese sería su techo político a diferencia del de Keiko Fujimori, quien sabe acrecentar su base electoral con el paso del tiempo y la proximidad de las elecciones.

En un segundo lugar resalta Antauro Humala con un 5%, quien además está en mención de toda la clase política en especial de la representada por el parlamento, pues se busca anular al partido cuyas siglas son A.N.T.A.U.R.O., en clara alusión a Antauro Humala, quien sería el candidato natural, aunque esta polémica es compleja porque se quiere atribuir la conducta en su calidad de personaje público con declaraciones y conductas poco democráticas por sus frases polémicas, como cerrar el Parlamento o incluso mandar a fusilar a corruptos y homosexuales, hacer una nueva constitución sin los debidos procesos democráticos, haber mencionado que el terrorismo es lo mejor que había creado la izquierda peruana, entre otras frases infelices que lo hacen cuestionar su talante democrático, pero que sin embargo fueron anteriores a la creación del partido político donde milita, pues no es ni miembro fundador, y razones no les falta a los representantes de los órganos electorales, pues en la actualidad no se castiga ni la militancia, ni el ocupar cargos partidarios ni mucho menos ser candidatos habiendo sido condenados anteriormente por cualquier delito, incluidos: terrorismo o matanzas, y la norma actual sólo alcanza a las organizaciones políticas, mas no a las conductas individuales de sus miembros (que son más de 20 000 de ellos por cada partido político) y es ahí donde se hace necesaria una reforma electoral en donde se dote de mejores herramientas a los órganos electorales, y aun con todo, la autonomía de estos órganos, les permite hacer interpretaciones o acogerse a tener un criterio de retroactividad, no garantizando resultados previsibles.

Le siguen Rafal López de Aliaga en un 4.5 % pudiendo también incrementar su porcentaje electoral y más aún si logra mostrar los objetivos que tiene trazados en su presente gestión en el que ocupa el sillón municipal; le sigue Verónica Mendoza con un 3.5.% teniendo un liderazgo determinado que en otras elecciones le ha permitido apoyar en segunda vuelta a algún candidato presidencial de la vereda contraria al fujimorismo, seguidos por Cesar Acuña con un 3% que le ha valido una positividad de su determinación que tuvo el foco en el jale deportivo del club trujillano y el jale polémico del futbolista Paolo Guerrero, quien también le empata es Yonhy Lescano con un 3%, Hernando de Soto con un 2.5%, Carlos Añaños con un 2%, el humorista Carlos Álvarez con un 1% y Andrés Hurtado que tiene un programa bastante popular con un 1% y quien ha saltado hace poco a picos de simpatía incluso con quienes no simpatizaban con el porque buscó una causa en la que se identificaban mas peruanos de los que el tenía como base de popularidad en la marcha del polémico alcalde de Miraflores fuera de las obras sociales que suele dirigir.

“Todo está en las manos de los electores peruanos y las debidas relecciones para poder tener los mejores políticos que representen sus diferentes formas de pensar y de los políticos que deben garantizar no sólo sus promesas electorales sino también las garantías que el sistema democrático funciona realmente para todos los peruanos y no sólo para unos cuantos”- afirmó el CEO de la encuestadora IMASOLU que realizó el estudio.