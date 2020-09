Karen Dejo jura que no le gustaría que la dejen “coja”

No se puede negar que la popular frase “que me deje coja, sino next“, la cual salió a la luz producto de una conversación de Sheyla Rojas con su examigo sobre el futbolista Luis Advíncula, se ha convertido en tendencia y la canción que sacaron de esa frase es bailada por toda la farándula nacional y ya se encuentra cruzando fronteras. Sin embargo, Karen Dejo asegura que no quiere que la dejen coja.

A través de su cuenta de TkTok, la modelo se sumó a la fiebre del popular tema de Dj Peligro.

“Viajes, lujos, joyas, que me dejen coja sino next (risas)“. Yo no quiero que me dejen coja. Quiero disfrutar de la vida”, señaló la integrante de “Esto es guerra”.

Asimismo, Karen Dejo reveló por qué no desea que “la dejen coja”, pues argumenta que ha invertido mucho tiempo en el gimnasio para tener el cuerpaso que se maneja y no va a dejar que nadie malogre su material.

“Dj Peligro es un éxito, pero él no solo sacó este tema, sino también el de Tilsa que hablaba del problema que tuvo con el Loco Vargas, Mejor sigamos bailando, pero “coja” no, hay que cuidar el material porque eso cuesta”, finalizó.