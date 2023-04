Juran que Fray Vásquez no está escondido

Iván Ramírez, abogado de Fray Vásquez Castillo, aseguró que su patrocinado no se ha fugado del Perú y que se encuentra “a buen recaudo en alguna parte del país”. Desde el 28 de marzo del 2022, el sobrino del expresidente Pedro Castillo ha cumplido un año en la clandestinidad, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de captura en su contra por presuntamente formar parte de la organización criminal enquistada al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“Fray Vásquez está en el Perú, él no ha salido al extranjero. No se encuentra prófugo, él está a buen recaudo en alguna parte del país con la sana intención de declarar ante la Fiscalía todo lo que él conoce, pero con las garantías. (Entonces, ¿por qué no se hace?) Porque en realidad no se han prestado ni se prestan las garantías procesales penales en estos momentos“, dijo Ramírez en entrevista para Canal N.

