Juran que Fiscal de la Nación atenta contra la Constitución

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, sostuvo que han solicitado al despacho encargado del caso del mandatario la carpeta fiscal completa y recalcó que la investigación contra el jefe de Estado atenta contra la Constitución.

“La resolución del Fiscal de la Nación es un atentado directo y abierto contra el artículo 117 de la Constitución, que el presidente solo puede ser acusado en cuatro escenarios que no son los que se contemplan en esta disposición de investigación“, sostuvo para RPP Noticias.

“Y cuando la Constitución dice que no puede ser acusado quiere decir que no puede ser perseguido, que no puede ser investigado siquiera. El presidente de la República se considera inocente y niega los cargos que se están levantando en su contra”, acotó.