Julio Tapara es hallado sin vida en habitación de universidad de Japón

El joven estudiante de 23 años, Julio César Tapara Tejada, fue hallado sin vida en su habitación del campus del Tokio Institute of Technology. La víctima viajó a Japón en 2018 becado en la carrera de Física mientras era estudiante de la Universidad Católica y para el 2022 preparaba su tesis para ser programador en Rakunten, una de las empresas más grandes de comercio electrónico en Japón.

“Contacté a uno de sus amigos, le pregunté si sabía algo. Me dijo que no lo veía hace días, que pensó que estaba en Perú. Según me dijo, fue a tocar la puerta de su cuarto y no abría. Días después ya nos enteramos por él que había fallecido”, contó la mamá.

CANCILLERÍA SE NIEGA A REPATRIAR EL CUERPO

El padre del joven manifestó que acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores a pedir la ayuda para la repatriación del cuerpo, pero les negaron aquello ya que para la ayuda debían tener situación de extrema pobreza. “El funcionario Jorge Zamora me indicó ello. Entonces, ya por nuestra cuenta, con amigos, familiares, estamos viendo la forma de traer el cuerpo”, manifestó.

Finalmente, la familia de Julio Tapara, exestudiante del COAR y de la PUCP, recalcó que desconoce la causa de la muerte del joven. Asimismo, afirmó que los resultados de la autopsia estarían llegando en los próximos días.