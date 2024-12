Julio Campos: «Todos los días no cesan las amenazas»

Julio Campos, aclaró que no habrá un paro de transportistas, sin embargo, se realizará una marcha en protesta por la poca seguridad que se les brinda debido a la ola de extorsión.

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), Julio Campos, precisó que el día de hoy diez de diciembre, se realizará una marcha pacífica para manifestarse contra la creciente criminalidad que sigue afectando su sector.

Asimismo, la movilización se llevará a cabo a partir de las tres de la tarde, y el punto de concentración será en la Plaza San Martín. En ese sentido, Campos, indicó que esta protesta tiene como objetivo principal dirigirse hasta el Congreso de la República, sin embargo, lamentó que pese a los pedidos sigan sin recibir la ayuda para frenar la ola de extorsión.

«Todos los días no cesan las amenazas por estos sicarios. Siguen exigiendo que paguemos cupos y de ahí que sigamos pagando semanal o de acuerdo a lo que ellos pretendan cobrar. Es por eso que nosotros no sentimos ninguna protección ni nada a favor de los trabajadores«, manifestó tras un programa de prensa.

Por otra parte, Julio Campos, mencionó que setenta y cinco trabajadores del gremio de transportes, han fallecido desde el mes de setiembre, pese a que en quince distritos de Lima Metropolitana y siete del Callao rige el estado de emergencia.

«Desde el 26 de setiembre hasta la fecha que somos asesinados cruelmente y que ya no están y dejaron en abandono a sus familias. En vísperas de fiestas los deudos recordarán con un café, ya no con un chocolate, que sus seres queridos ya no estarán”, agregó.