Juan Reynoso y su largo recorrido hasta volver a la Selección Peruana

Juan Máximo retorna a la bicolor tras su salida como capitán hace 22 años y lo hace para ser el nuevo estratega de la Selección Nacional, tras una carrera silenciosa pero sumamente fructífera.

Muchos dicen que la vida y el fútbol son muy parecidos, se hablan de las diversas vueltas que tienen estos dos y del popular destino que siempre pone a uno donde se merece. El pasado miércoles 3 de agosto en la Videna, Juan Máximo Reynoso fue oficializado como el nuevo entrenador de la Selección Peruana, lo que significa su retorno al conjunto patrio tras haber sido capitán del mismo hasta el año 2000.

Esta noticia llevaba tiempo rondado los medios locales pues, tras la no renovación de Ricardo Gareca, varios se hacían la pregunta de si el perfil del ‘Cabezón’ podría ser considerado para llevar el manto de seleccionador y generar buenas apuestas deportivas tras su designación. Debate que concluyó con el nombramiento por parte de Juan Carlos

Oblitas hacia su antiguo dirigido.

En esta nota repasaremos un poco de todo el camino que recorrió como DT el nuevo encargado de la blanquirroja y cómo fue su recorrido hasta volver a la Videna:

Reynoso y su campeonato con Universitario

La historia de Juan como estratega comenzó en 2007 con el Bolognesi de Tacna, fue el primer equipo al que dirigió tras regresar como asistente en el Necaxa de México. En esta primera experiencia como DT pudo conseguir el Torneo Clausura y clasificar a la siguiente Copa Libertadores, logros que un año más tarde lo llevarían al club donde fue campeón como jugador: Universitario de Deportes.

Tal y como hoy en día, en 2009 llegó a la ‘U’ para reemplazar a Ricardo Gareca. Como nuevo DT crema conseguiría ganar el torneo Torneo Descentralizado en una recordada final ida y vuelta contra Alianza Lima. En su equipo tenía referentes como ‘Ñol’ Solano, Carlos Galván, Piero Alva, Raúl Fernández y Rainer Torres, con quienes logró clasificar a octavos de Copa Libertadores 2010, donde sería eliminado por penales ante Sao Paulo.

Tras terminar su historia como técnico de Universitario, Reynoso no pudo ser protagonista con los demás equipos que dirigió en el país por esas fechas. Entre ellos estaban el Juan Aurich y el Sporting Cristal, siendo este último uno en el que no pasó de los 10 partidos. Por tal razón, y tras no encontrar mayor suerte, Juan Máximo decide retornar a México para ser parte del Cruz Azul Hidalgo.

Campeón con Melgar tras 34 años

En el año 2014, el ‘Cabezón’ pega la vuelta a Perú y lo hace para tomar las riendas de Melgar de Arequipa, quienes no eran un equipo protagonista en el torneo local hace muchos años. Algo que cambiaría esa misma temporada, pues lograrían una clasificación a la Copa Sudamericana.

En el 2015, con un equipo mejor armado y con el objetivo principal de salir campeones, el cuadro arequipeño logró conseguir el Torneo Descentralizado tras vencer en una final ida y vuelta a Sporting Cristal (los campeones en ese momento). En su equipo destacaban Rainer Torres, Johnnier Montaño, Omar Fernández y Bernardo Cuesta, siendo este último un ídolo y referente en la ciudad del Misti hasta hoy en día.

Al siguiente año lograría repetir llegar a una final y ante el mismo rival, pero el equipo rimense lograría hacerse de la revancha. Esto significaría la salida de Reynoso del equipo arequipeño y su llegada en 2017 como parte del comando técnico del Puebla de México, un hecho que marcaría su carrera de manera internacional.

Ídolo en Cruz Azul, como jugador y técnico

Si bien en 2018 Juan Máximo Reynoso retorno a Perú para dirigir a Real Garcilazo, en Puebla le ofrecieron la oportunidad dorada de ser su nuevo director técnico para el año 2019, un hecho que no sería desaprovechado.

Con este equipo logró clasificar a la liguilla final en 2020, en donde fue eliminado por León, pero dejó muy buenas sensaciones en lo que respecta al juego de sus dirigidos.

Esta es la razón por la cual el equipo en donde fue jugador entre 1994 y 2002 lo buscó para para que los comandara, el mítico Cruz Azul. La ‘Máquina Cementera’ lo contactó con la esperanza de cortar 23 años sin títulos, algo poco usual para un cuadro tan tradicional.

Este hecho fue sujeto a polémica por parte de la prensa y de la hinchada, ya que no confiaban en que el entrenador peruano sería el indicado para acabar con su ‘maldición’. Al final la historia fue otra, pues Juan Reynoso logró conseguir el título del Clausura ese mismo año tras vencer en ida y vuelta al Santos Laguna.

La salida del técnico se dio al año siguiente por malos resultados, pero el hincha y gran parte de México siempre lo recordará como el artífice del título en 2021.

Ahora, con un Reynoso en casa y con una amplia y exitosa experiencia como entrenador, solo queda esperar y desearle lo mejor al mando de la bicolor. El objetivo es uno solo y lo tiene claro: Clasificar al Mundial de 2026.

Dudas habrá, siempre las hay. Sin embargo, no cabe duda de que la Selección quedó en buenas manos.