Joven puso su CV en un cartel gigante para buscar trabajo, pero nadie lo llamó

El joven irlandés, Chris Harkin, decidió buscar trabajo poniendo su CV en una valla publicitaria por 400 libras esterlinas, sin embargo, nadie lo llamó.

El desempleo es una de las principales preocupaciones hoy en día, debido a la crisis por el coronavirus y el crecimiento de la población, que representan un reto para conseguir empleo. Es por ello, que el joven de Irlanda del Norte, aplicó una inusual técnica: poner su CV en un cartel gigante ofreciendo sus servicios.

“Por favor, contráteme”, es el mensaje que Chris Harkin, un hombre de 24 años, eligió como slogan para el cartel gigante que puso en la calle.

Según cuenta Chris, lleva buscando trabajo desde septiembre del 2019, tras graduarse de la universidad. También relató que llegó a postular para cerca de 300 puestos de trabajo hasta en una semana, pero no ha tenido suerte.

Por esta razón, decidió invertir una considerable suma de dinero que asciende a 400 libras esterlinas, con el fin de llegar a toda clase de público a la que le pueda interesar contratarlo, no obstante, no funcionó.

En la valla publicitaria se puede leer ‘Please Hire Me’ (“Por favor, contráteme”) en la parte superior, además de algunos datos de su experiencia y formación como también el nombre de su canal de YouTube.

La idea se le ocurrió después de que su hermana, que trabaja como gestora de redes sociales, le hablara de comprar espacios de este tipo para una campaña publicitaria en la que estaba trabajando su empresa. A pesar de que la valla publicitaria lleva dos semanas colocada, aún no ha recibido una oferta de trabajo. Según reporta el medio británico Metro, tiene sentimientos encontrados por lo que hizo, y no esta tan seguro sobre si recomendaría o no la inversión a otras personas que, como él, están en búsqueda activa de trabajo.