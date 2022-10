Joven de 17 años es hallada muerta dentro de hotel tras salir con su enamorado y amigo

Una joven de 17 años murió luego de salir con su enamorado y un amigo la noche del sábado, en Lurín. Según se pudo conocer, la menor habría ingerido sustancias tóxicas al interior de un hostal junto a sus acompañantes. “En la comisaría me informan que mi hermana ya estaba muerta. Yo no le creí nada. Me fui a la misma comisaría de Lurín, me hicieron pasar para reconocer el cadáver”, contó Anthony Cárdenas, hermano de la víctima.

Según el parte policial, Brayan Elvis Atoño Sinche y Sebastián Rodrigo Díaz La Rosa, ambos de 22 años, manifestaron que horas antes habían estado consumiendo cocaína y marihuana con la occisa. Luego ingresaron al hostal Los Cocos, ubicada en la calle Los Pulpos, para seguir ingiriendo sustancias tóxicas.

Alrededor de las 7 a.m. la menor estudiante de cosmetología comenzó a convulsionar. Una amiga de la víctima contó que estuvo en contacto con ella hasta las 2 a.m. “En la mañana temprano me levanté y le escribí preguntándole cómo había amanecido y no contestó nada. Me enteré hasta más tarde que ella ya no existía”, detalló entre lágrimas.