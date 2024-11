Joel Raffo descarta renuncia y niega amistad con Agustín Lozano

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, aclaró este lunes que no renunciará a su cargo y negó tener una relación de amistad con Agustín Lozano.

En declaraciones a RPP, Raffo enfatizó que su vínculo con Lozano es estrictamente profesional y rechazó cualquier implicación en actos ilícitos vinculados al caso ‘Los Galácticos’, que provocó su detención junto al titular de la FPF.

Raffo desmiente ser colaborador eficaz

Durante la entrevista, Joel Raffo negó categóricamente haber cometido algún acto ilegal y descartó convertirse en colaborador eficaz dentro de la investigación.

“De manera contundente, no soy un colaborador eficaz ni lo voy a ser, porque no he cometido ningún acto ilícito, antiético ni tengo conflicto de interés”, afirmó. Raffo señaló que su principal objetivo es contribuir a esclarecer la situación del fútbol peruano:

“Le dije al fiscal que compartimos la misma motivación: limpiar el fútbol peruano. Como representante de Sporting Cristal ante la FPF, estoy a plena disposición para aclarar lo necesario. No se puede meter a todos en el mismo saco, y es importante identificar quiénes sí y quiénes no tienen responsabilidad”, sostuvo.

“No tengo amistad con Lozano”

El dirigente de Sporting Cristal también rechazó los rumores sobre una supuesta amistad con Agustín Lozano, resaltando que su relación con el presidente de la FPF es meramente laboral.

“No tengo ningún tipo de relación de amistad con Agustín Lozano. Él es el presidente de la Federación y nuestra interacción es únicamente profesional. ¿Cómo va a existir una relación de amistad? A mí nadie me escogió a dedo”, aseguró Raffo.

Crítica y propuestas para el fútbol peruano

Respecto a la gestión de Lozano al frente de la FPF, Raffo admitió que, aunque tiene potencial, es necesario un cambio significativo para obtener mejores resultados.

“Es una gestión que tiene muchísimo potencial para desarrollarse mejor de lo que se ha venido haciendo. El fútbol peruano refleja resultados que no están a la altura de los recursos y capacidades del país. Esto no es solo de los últimos años, sino el resultado de brechas históricas que ahora se hacen evidentes”, expresó.

“No renunciaré a Sporting Cristal”

Finalmente, Raffo descartó cualquier posibilidad de abandonar la presidencia del club celeste, reafirmando su compromiso con el desarrollo del fútbol peruano.

“No voy a renunciar a la presidencia de Sporting Cristal. De ninguna manera. Seguimos firmes en el propósito de desarrollar el fútbol peruano”, concluyó.