Jean Ferrari se ilusiona con Universitario en la Copa Libertadores

El administrador de Universitario considera que el club merengue debe apuntar alto en el máximo torneo continental

Universitario de Deportes ha sido ubicado en el Grupo D de la CONMEBOL Libertadores junto a LDU de Quito, Junior de Barranquilla y Botafogo, y desde la dirigencia del club estudiantil han mostrado ambición por destacar a nivel continental.

“Estamos listos para competir, para encarar de manera seria un torneo tan prestigioso como la Copa Libertadores. La ilusión está tomando forma y fuerza ahora que se ha realizado el sorteo, y comienza esa obsesión de alcanzar lo más alto en la Copa”, señaló Jean Ferrari a Radio Ovación.

El administrador de Universitario resaltó el premio económico que se otorga al campeón de la Libertadores y compartió un sueño. “¿Por qué no aspirar? ¿Por qué no pensar en que podemos aspirar a ser campeones de la Copa Libertadores? Debemos verlo como una gran ilusión, un gran sueño y aspirar a eso. No debemos conformarnos con solo participar, sino apuntar a ser los mejores”, indicó.

Ferrari afirmó que no le sorprendió enfrentarse a clubes campeones de sus respectivos países como Junior y LDU. “Nosotros somos campeones del fútbol peruano y tenemos la responsabilidad de realizar una buena campaña”, agregó.

Ferrari también destacó las particularidades de los lugares donde jugarán, como el intenso calor en Barranquilla, la altitud en Quito y la dificultad de enfrentar a equipos brasileños. “El año pasado nos enfrentamos en la Sudamericana contra Corinthians y Goiás, y ahora es Botafogo, que está entre los cinco mejores del Brasileirao”, concluyó.

Los elogios del administrador de la “U” para sus jugadores

Ferrari elogió a sus jugadores y mostró confianza en el desafío que representa la Libertadores. “Contamos con una plantilla amplia, con jugadores de gran calidad y un cuerpo técnico que ha demostrado su valía en la Libertadores. Debemos enfocarnos desde ahora en lo que será la Libertadores, independientemente de nuestro desempeño en el torneo local, donde lideramos y demostramos por qué somos campeones. Será un desafío no solo para los jugadores y el equipo, sino también para la institución”, concluyó.

Leer también: