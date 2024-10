Jean Deza deja mensaje a Alianza Lima

Alianza Lima se enfrenta hoy martes a Sport Huancayo y el ex jugador aliancista calentó la previa del partido

Este martes 22 de octubre, Alianza Lima se juega una carta crucial en el Estadio Alejandro Villanueva, enfrentando a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo de Mariano Soso, actualmente a tres puntos de Universitario de Deportes, necesita una victoria para mantenerse en la lucha por el título. La presión es alta, ya que los blanquiazules están obligados a ganar para no perderle pisada a su clásico rival. Sin embargo, al frente tendrán a un Sport Huancayo dispuesto a sorprender en Lima, liderado por un conocido en Matute: Jean Deza.

Jean Deza, el exaliancista que buscará arruinar la fiesta

Jean Deza, quien fue parte de Alianza Lima en 2020, ahora defiende los colores de Sport Huancayo y no tendrá reparos en celebrar si anota. El extremo, conocido como el ‘Ratón’, dejó claro en una entrevista con L1 Radio que su pasado en La Victoria está cerrado y que su prioridad es el equipo huancaíno. «No soy hincha de Alianza Lima, soy hincha de Sport Boys. Si meto un gol, lo celebro«, afirmó Deza, cuyas palabras no pasaron desapercibidas entre los hinchas blanquiazules.

A pesar de los recuerdos de su etapa en Alianza, Deza afirmó que no siente nada especial por enfrentar a su antiguo club. «Lo de Alianza es una historia cerrada para mí. Eso fue en 2020 y ahora estamos en 2024. Lo importante es lo que viene«, añadió el jugador, quien buscará junto a su equipo sacar un resultado positivo en uno de los estadios más difíciles del país.

El reto de Deza y su sueño de volver a la Selección Peruana

Para Jean Deza, el partido ante Alianza Lima será una nueva oportunidad para mostrar su calidad y ayudar a Sport Huancayo a complicar a los íntimos. «Será un partido muy duro, y el que haga mejor las cosas se quedará con los tres puntos«, comentó el atacante, anticipando un encuentro reñido.

Además, Deza no oculta su deseo de regresar a la Selección Peruana. En la misma entrevista, expresó que su ambición es volver a vestir la camiseta blanquirroja. «Es uno de mis sueños. Trabajo para mi club y, si se da la oportunidad de volver a la selección, será un orgullo para mí y mi familia», dijo el jugador, quien ya cuenta con experiencia en la selección mayor, habiendo disputado amistosos entre 2014 y 2015.

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán en un duelo donde ambos equipos lo darán todo, con la presión y los objetivos bien marcados.