Japón amplía su estado de alerta sanitaria

Japón amplió el último jueves el estado de alerta sanitaria a todo el país para tratar de contener la propagación del coronavirus, cuyos casos superan ya los 9.000 en todo su territorio.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, extendió así a las 47 prefecturas niponas la alerta sanitaria, que se había declarado la semana pasada en siete regiones del país, entre ellas Tokio, ante el rápido aumento de casos desde finales de marzo.

“La medida es necesaria para evitar una crisis nacional“, dijo en declaraciones recogidas por los medios locales Abe, quien volvió a recomendar a los ciudadanos permanecer en casa salvo para desplazamientos esenciales y recortar notablemente el contacto social.

Además de esta recomendación, la declaración legitima a las autoridades de cada prefectura a ordenar el cierre de colegios e instalaciones públicas o pedir a la población que no salga de casa si no es necesario o a las empresas que cesen toda actividad no esencial.