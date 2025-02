Janet Tello: «Hay un apresuramiento inusual»

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello reiteró sus críticas debido al proceso disciplinario que le inició la JNJ por presuntas irregularidades en la resolución de un caso.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, indicó que existe un apresuramiento y un indebido proceso en su contra por parte de la Junta Nacional de Justicia tras abrirle un proceso sumario. Asimismo, precisó que la JNJ, estaría cometiendo un avocamiento indebido.

LEE TAMBIÉN:

Cabe señalar que, el caso contra Tello parte de una denuncia que fue interpuesta por el coronel PNP, Julio Ramón Cadenillas Día, por la “actuación funcional” de ella y otros cuatro magistrados como integrantes de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

No obstante, el demandante se quejó de que los jueces rechazaron la casación con la que buscaba ser repuesto en la institución policial invocando una ley derogada. Asimismo, Tello afirmó ante un medio de prensa que el demandante interpuso una acción de amparo contra la resolución judicial que rechazó su casación.

“Hay un apresuramiento inusual que ha llevado a que no crucen información, solo se guían por el dicho del señor (Cadenillas). Le he pedido al relator de la Sala (Corte Suprema) a ver si la JNJ le ha pedido copia de esos expedientes y no han pedido nada. Nosotros sí hemos averiguado y ahí es que salta que tiene este otro proceso (demanda de amparo) y por lo tanto la JNJ no tiene conocimiento que ninguna autoridad puede avocarse de procedimiento en trámite. Lo establece el artículo 139 de la Constitución y si uno lo hace comete un delito: el de avocamiento indebido”, manifestó.