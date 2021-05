Inmunización de maestros está en evaluación

El Ministro de Salud, Oscar Ugarte, se pronunció una vez más respecto a la posibilidad de que los maestros del Perú tengan prioridad en la vacunación contra el coronavirus. Ante ello, el titular del Minsa dijo que esta decisión aún se encuentra en evaluación debido a que hay muchos factores que se deben analizar.

“El tema de los maestros y otros grupos ocupacionales están siendo evaluados por la comisión de ética, que es quien nos aconseja como priorizar”, explicó.

Por otro lado, se refirió a la vacunación de los miembros de mesa e indicó no se efectuará antes de la segunda vuelta electoral, programada para el domingo 6 de junio. Sin embargo, señaló que este grupo será priorizado en el plan nacional de inmunización debido a su aporte cívico.

“No nos olvidamos, porque ellos están haciendo un aporte cívico, entonces van a tener su espacio, su prioridad, antes que el resto de los grupos, pero no necesariamente antes de las elecciones. No es indispensable”, indicó Ugarte.