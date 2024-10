Independencia: Atentado en centro comercial con granada

Nuevo ataque con granada en el centro comercial Multicenter de Independencia deja a fiscalizadora herida

Un atentado con granada sacudió el centro comercial Multicenter, en la avenida Carlos Izaguirre, distrito de Independencia. El ataque ocurrió en un área conocida por concentrar discotecas, restaurantes, gimnasios y bancos. Según reportó RPP Noticias, una fiscalizadora municipal resultó herida en el incidente. Los locales afectados estaban temporalmente clausurados, y el espacio suele reunir a gran cantidad de personas, especialmente los fines de semana.

Detalles del ataque y testimonios

Testigos indicaron que dos hombres llegaron al lugar en una moto lineal roja; uno de ellos descendió y lanzó la granada contra la fachada del local Open Restobar, donde se presentaba la agrupación de salsa Barrio Fino. La fiscalizadora herida se encontraba verificando que los locales cumplieran con la restricción de actividades.

Este ataque ocurrió cerca del concurrido centro comercial Royal Plaza y de la Panamericana Norte. La Policía Nacional del Perú (PNP) ya investiga el caso para determinar si la extorsión está detrás del atentado.

Historial de ataques en Multicenter y medidas de seguridad

Este no es el primer atentado en Multicenter. El pasado 13 de octubre, a las 4:00 a.m., un hombre disparó contra la fachada de un restobar y el gimnasio Smart Fit. La PNP no descartó que se tratara también de un caso de extorsión.

Para frenar estos actos, el distrito de Independencia ha prohibido el tránsito de dos personas en una moto lineal, una medida que también han adoptado Santa Rosa, San Martín de Porres y Puente Piedra. Además, el Gobierno evalúa un decreto de urgencia para extender la restricción a otros distritos en estado de emergencia por los próximos 60 días.