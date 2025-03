Indecopi investiga a empresas por incumplir devoluciones tras cancelaciones

Empresas deben devolver dinero a consumidores por eventos cancelados o reprogramados, según exige el Indecopi.

Indecopi investiga a varias empresas organizadoras de espectáculos por incumplir con la devolución del dinero a los consumidores tras la cancelación o reprogramación de eventos masivos.

Entre las empresas bajo la lupa se encuentran Traveling People & Show S. A. C., Inversiones Forte De Marni S. A. C., A23 Live Entertainment S. A. C. y Fun for Fan S. A. C., responsables de eventos como los conciertos de Camilo, Víctor Manuelle, Marc Anthony, Rubén Blades, The Cult y Comic Con 25.

La investigación se centra en garantizar que los consumidores afectados reciban el reembolso correspondiente de manera oportuna.

Además, se amplió la investigación contra A23 Live Entertainment, organizadora del concierto de Shakira, reprogramado para noviembre de 2025, debido a quejas sobre la distribución de entradas y la insatisfacción de los asistentes.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que las empresas deben informar claramente sobre los servicios ofrecidos y devolver el dinero si el evento no se realiza en el plazo previsto o no cumple con lo prometido.

El Indecopi reiteró su compromiso de proteger los derechos de los consumidores y asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones.

Esta investigación busca sentar un precedente para evitar futuros incumplimientos en la industria del entretenimiento, garantizando transparencia y responsabilidad en la organización de eventos masivos.

Los consumidores deben estar atentos a sus derechos y exigir el cumplimiento de las normativas vigentes.

Con estas acciones, el Indecopi refuerza su rol como entidad reguladora y defensora de los intereses del público en el ámbito de los espectáculos y eventos.