Ica sufre las consecuencias de las manifestaciones

Más de 100 mil trabajadores de la localidad de Ica se quedan sin empleo temporal tras manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte

Las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte en la localidad de Ica no se detienen, ya que el bloqueo de carreteras, el cierre de vías de acceso, desmanes y enfrentamientos ocasionan grandes pérdidas económicas, pues más de 100 mil trabajadores se han quedado sin empleo temporalmente.

Incluso, manifestantes encapuchados ingresan a las empresas agro exportadoras y amenazan a los trabajadores para que dejen de laborar y se unan a las protestas antigubernamentales.

Asimismo, este grupo de manifestantes incendian muebles, mesas, sillas y todo lo que encontran a su paso causando terror en la población.

TRABAJADORES SE QUEDAN SIN EMPLEO POR PROTESTAS

A raíz de los ataques ocurridos a más de cinco empresas en la ciudad de Ica, el desempleo es una de las consecuencias que se está viviendo en esta localidad a causa de las manifestaciones ocurridas en la zona.

Como una medida preventiva, los trabajadores han sido retirados temporalmente de sus puestos hasta que la situación mejore, sin embargo, al no trabajar, muchos no tendrán cómo sostener a sus familias.

“Llevamos ocho días sin poder trabajar en el fundo, no nos dejan entrar. Cien manifestantes “pacíficos” van a nuestra puerta del fundo y tenemos que dejar entrar a encapuchados, para que verifiquen que no estamos laborando, porque si no tendríamos actos vandálicos”, manifestó Darío Núñez, gerente general de Agroexportadora UVICA.

“Casi 100 mil personas trabajan en nuestras compañías en esta época. Eso quiere decir que estamos dejando de meter dinero fresco a nuestros trabajadores, cerca de 10 millones de soles al día. Por estas amenazas no veo hace varios días a nuestros trabajadores, pero ellos ganan por día laborado y les están impidiendo ganar dinero”, recalcó.

