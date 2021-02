Hoy tabla para calcular cuánto te toca de devolución de aportes

Los afiliados y ex afiliados a la ONP se encuentran a la espera que el Gobierno inicie la devolución de aportes tal y como lo manda la nueva ley aprobado en el Congreso en diciembre del año pasado. Al respecto se supo que la demanda interpuesta por el Ejecutivo ante el TC a dicha norma, no tiene nada que ver con el pago que debe realizarse a los aportantes y ex aportantes. Sin embargo, este miércoles 3 de febrero, el TC debatiría el tema y se espera fallen a favor de la devolución de aportes.

Y este miércoles TC debatirá demanda interpuesta por el Ejecutivo dicha ley

Como se sabe, la ley ordena la devolución del dinero a los aportantes a la ONP hasta por un monto de S/4,300; igualmente a los mayores de 65 años y que no lograron cumplir los requisitos para obtener una pensión, se les devolverá su monto acumulado.

La ley precisa que los afiliados menores de 55 años, sean aportantes activos o ex aportantes, que mantengan fondos en la ONP podrán, según el dictamen, solicitar el retiro de sus aportes, de manera voluntaria, hasta por 01 UIT. Es decir, desembolsar como máximo S/4,300.

La entrega se realizaría en 2 armadas en el plazo de 30 y 60 días, descontándose de los aportes acumulados. Sin embargo, aquellos menores de 55 años que tengan en su fondo un monto menor a S/4,300, podrán retirar la totalidad del dinero.

Leer también [Los peruanos se vacunarán recién a mediados del próximo año 2022]

En tanto, este miércoles el TC, realizará la sesión virtual en donde los magistrados debatirán si es factible o no la demanda interpuesta por el Ejecutivo a dicha ley (de devolución de aportes a los afiliados y ex afiliados a la ONP).