Hospital de Ate apertura servicio de Banco de Sangre

Con el fin de brindar una atención integral en el tratamiento a pacientes Covid-19, el Hospital Emergencia Ate Vitarte amplía su capacidad operativa con la apertura del servicio especializado de Banco de Sangre, cuya función primordial es la recepción de sangre, plaquetas u otros componentes que permitan dar un soporte transfusional seguro, oportuno y de calidad.

Iniciativa parte de la necesidad de contar con la sangre necesaria para cubrir demanda de pacientes Covid-19

El Dr. Luis Palma, responsable del Banco de Sangre de este nosocomio, manifestó que uno de los principales objetivos al iniciar sus actividades durante el estado de emergencia en este centro hospitalario, era convertirse en autogestores, beneficiando a hombres, mujeres y niños, que debido a complicaciones, accidentes o intervenciones quirúrgicas necesiten de transfusiones sanguíneas, puedan ser atendidos de manera inmediata sin exponerlos a cualquier tipo de riesgo

En ese sentido, para iniciar sus operaciones y abastecimiento, el Banco de Sangre del Hospital Emergencia Ate Vitarte realizará su primera campaña de donación voluntaria de sangre en sus instalaciones, dirigida al personal que conforma la institución y a los familiares de los pacientes que se encuentren internados por la Covid-19.

Es importante resaltar que la campaña se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre, desde las 8 a.m. hasta las 2 p.m. en el Banco de Sangre, ubicado en el segundo piso del área asistencial de este centro hospitalario. Los asistentes deberán presentar su documento de identidad y cumplir ciertos requisitos, como tener entre 18 y 60 años, no estar en periodo de gestación ni lactancia, no tener tatuajes ni perforaciones en el último año y gozar de buena salud.