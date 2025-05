Héctor Acuña critica el apoyo de su hermano César al gobierno

El congresista cuestionó que el gobernador de La Libertad asegurara que APP no votará no a favor de ninguna censura a los ministros.

El congresista Héctor Acuña calificó este viernes como «incoherencias» que el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, responsabilice a los ministros de la violencia en Pataz y su escasa labor en la zona, pero a su vez rechace alguna moción de censura contra ellos.

«Son incoherencias porque de alguna forma (César Acuña) llama la atención al Ejecutivo y lo responsabiliza de lo que pueda pasar en Pataz, pero por otro lado vemos que el respaldo (al Gobierno) se mantiene fuerte. Son incoherencias que muchas veces no se entiende», expresó.

Héctor Acuña, parlamentario de Honor y Democracia, criticó la labor de los ministros y aseguró que en estos momentos se vive un desgobierno porque en el Gabinete priorizan más la atención en Dina Boluarte.

«Estoy en varias ciudades y lo cierto es que hay un desgobierno total. Pareciera que los ministros ya no están trabajando en solucionar los problemas del país sino solo para apoyar a la señora Dina Boluarte», comentó.

César Acuña reiteró esta mañana que Alianza Para el Progreso no apoyará la moción de censura presentada contra el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, por la masacre de 13 trabajadores en Pataz. “Nosotros no buscamos inestabilidad, no buscamos censura, interpelaciones, y menos ahora a un año de que acabe el Gobierno”, sostuvo.

Sobre sus viajes al extranjero, Acuña afirmó ante los medios de comunicación que «no es malo» viajar fuera del país, argumentando que sus desplazamientos no representan un gasto público.