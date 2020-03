Gremios de jubilados confían pronto se dará reajuste de pensiones

“Los jubilados estamos cerca de lograr el ansiado reajuste de nuestras pensiones del presente año y esto gracias a la unidad, la fuerza y la lucha que existe entre los gremios y no en las centrales sindicales que por años no han hecho nada por los pensionistas”, así lo aseguró , presidente de la Central Nacional de Trabajadores, Jubilados y Pensionistas del Perú – CENATRAJUPE, en una entrevista telefónica concedida al diario EL MEN.

Guillermo Paulet Vivanco dijo estarán a la espera de la última reunión con el Premier Vicente Zeballos

El dirigente precisó que se encuentran a la espera de la tercera y la más importante reunión con el premier Vicente Zeballos, a fin de determinar los montos de la regularización anual de las pensiones de los regímenes pensionarios a cargo del Estado regulados por los Decretos Leyes 19990 y otros.

Acotó que los gremios asociados en defensa de pensiones dignas de los jubilados confían en la palabra del primer ministro y el presidente de la República de cumplir con los reajustes solicitados por ser un derecho constitucional, incluso avalado por el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, entre otras.

Paulet, la tercera reunión ha quedado pendiente debido a la pandemia que afronta el Perú y el mundo, pero superada esta crisis (porque los peruanos unidos la derrotaremos) ¿qué es lo que se espera de esta reunión?

Ante de contestar la pregunta, quiero decirles a todos que estamos seguros que los peruanos superaremos este momento y mientras más unidos estemos, lo lograremos. Es por ello que esta tercera reunión ha quedado pendiente y como buenos peruanos que somos, los jubilados esperaremos con calma y mucha responsabilidad cómo debe ser. Primero quisiera contarle como es que llegamos a esta tercera reunión. Hemos tenidos dos audiencias previas con el asesor del Sr. Vicente Zeballos las cuales fueron fructíferas pues el Gobierno sabe que nuestros reclamos son de justicia. El asesor (Sr. Gonzales) nos dijo que este mes de marzo tendríamos la tercera reunión en donde estaría el propio premier y con quien finalmente determinaríamos los montos del reajuste en la pensión de los jubilados.

¿Quiere decir que el Gobierno aceptó dichos reajustes?

Así es, el presidente, el premier y todo el Gobierno sabe que la regularización de los pensiones es un acto de justicia, de dignidad, no se nos puede negar el otorgamiento de nuestros propios derechos y de lo que estable la ley. El mismo presidente Martín Vizcarra ha manifestado que los adultos mayores, los cesantes, los pensionistas somos personas que merecemos trato digno, entonces en concordancia con sus palabras, su gobierno debe ser diferente a los anteriores que por 18 años nunca nos aumentaron; el Gobierno de Vizcarra, es diferente, entonces que reconozca y honre esta deuda que tiene con todos los jubilados.

¿Cuáles son las justificaciones presentadas por ustedes para lograr tales incrementos?

Nosotros pedimos que se convierta en norma o se dé continuidad al Proyecto de Ley Nº 4420 que estable que el Ministerio de Economía y Finanzas informe sobre el cumplimiento del reajuste periódico de las pensiones de los jubilados. Como verá, es un acto de justicia para con los jubilados; además exigimos se respete el artículo 1 de dicha iniciativa que a la letra dice: “El objetivo de la presente ley es verificar el cumplimiento de las acciones necesarias por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a las previsiones presupuestarias que permitan el reajuste periódico de la pensión de los jubilados, conforme lo establece la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú”.

Está clarísimo que su pedido es razonable, además la pensión que reciben mensualmente no se ajusta al costo de vida…

Efectivamente, la Constitución Política del Perú en la parte de Disposiciones Finales y Transitorias, en su segundo artículo dice a la letra: “El Estado garantiza el pago oportuno y el REAJUSTE PERIÓDICO de las pensiones que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales efectos y a las posibilidades de la economía nacional”; entonces más claro ni el agua, por ello el asesor nos ofreció la última audiencia para determinar detalles, la misma que sería con el propio Premier.

¿El monto del reajuste ya está determinado?

No tenemos fijado un monto, pero se nos informó que sería de acuerdo al fondo de contingencia, es decir de allí nos darán los aumentos lo que significa que sí hay presupuesto para los jubilados; este es un reclamo justo, por años nos han tenido olvidados y hoy nos damos cuenta de la gran importancia del adulto mayor; por eso, no se nos puede seguir tratando con pagos ínfimos, somos personas que hemos trabajado por más de 30 años, muchos somos profesionales y es una injusticia el trato que nos dan; confiamos en este Gobierno. El año pasado, el presente Gobierno, nos dio un aumento (el único en 18 años) y ahora la pensión mínima es de S/500 soles. Estamos seguros que, superada la crisis del coronavirus de la cual saldremos pronto mientras sigamos unidos el pueblo y el Gobierno, el presidente y el Premier cumplirán con los jubilados.

Y ustedes ¿de cuánto consideran deba ser ese aumento?

Imagínese, por casi 18 años nunca se nos aumentó, los S/500 que nos pagan actualmente no se ajusta a la canasta básica familiar y lo más grave es que muchos jubilados han sacado préstamos para cubrir sus necesidades pues lo que reciben no alcanza. Con los descuentos que hace el Banco de la Nación (por préstamos) todos los meses esa pensión de S/500 se reduce a un promedio de S/350, por eso los incrementos de pensiones de presente año son impostergables y deben ir conforme a la canasta básica familiar. Es simplemente voluntad y cumplimiento de la ley. El dinero que nos van a dar no se irá al extranjero, se quedará en el Perú, le daremos movimiento; se trata de considerar al adulto mayor y hacer justicia. Y como si fuera poco no solo nos avala la Constitución, también lo ha hecho público el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, entre otras importantes entidades.

Finalmente, Sr. Paulet ¿cuál sería su llamado al Gobierno?

Todo está en manos del Primer Ministro Vicente Zeballos, nosotros como dirigentes seguiremos luchando, esperaremos la audiencia final para los reajustes, estamos seguros que así será; todo lo que hemos logrado ha sido gracias a la unión que existe entre los gremios y nada tienen que ver las centrales sindicales; los gremios unidos seguiremos defendiendo nuestros derechos. Los logros son de la Plataforma de Lucha conjunta con los gremios que integran la coordinadora de jubilados y pensionistas, Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAFP), Asociación Nacional de Defensa Y Protección de los Pensionistas del Perú y Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE) Coordinadora Nacional Unitaria de Pescadores Jubilados y Activos y otros gremios.