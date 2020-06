Gregorio Pérez: “No me sorprendió que llamaran a Comizzo”

Ya se las olía. El extécnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, confesó que para él no fue una sorpresa que su sucesor haya sido Ángel David Comizzo, pues era algo que ya intuía por cómo se iban dando las cosas en el seno de la institución crema.

“No me sorprendió para nada, en lo absoluto, porque lo intuía y después lo confirmé. Es lógico y no es que tenga informantes, pero hoy las noticias corren muy rápido con las redes sociales y las relaciones que uno puede tener. De repente alguien piensa que desconozco cosas, pero estoy informado y no me sorprendió para nada. Estaba cien por ciento seguro que regresaría el técnico argentino”, señaló en UCI Noticias.