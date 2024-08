Gladys Tejeda: “Fue la prueba más dura que me tocó vivir”

La fondista asegura que hizo muchos esfuerzos para llegar bien a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Gladys Tejeda, quien llegó en el puesto 56 en la maratón femenina de París 2024, dijo que en la capital francesa afrontó la competencia más dura que le ha tocado asistir. Sin embargo, también se siente orgullosa de haber llegado a la meta.

Al mismo tiempo, la representante peruana dio a conocer que se encuentra encaminada en un proyecto para descubrir a nuevos valores del fondismo nacional.

Gladys Tejeda era una de la cartas de triunfos de Perú en la maratón olímpica de París 2024; sin embargo, a pesar de que expuso todo su esfuerzo, no pudo subir al podio ni acabar entre los 20 primeros lugares.

La fondista peruana asegura que esta carrera fue la más dura que le ha tocado vivir en comparación a sus tres anteriores carreras olímpicas (Londres 2012, Rio 2016, Tokio 2020). Dijo que, durante la travesía de los 42.195 kilómetros, tenía que llenarse de fuerza mental para poder llegar a la meta.

“Ha sido una de las competencias más dura que me ha tocado asistir, esta vez ha sido una experiencia muy fuerte para mí y realmente estoy orgullosa de haber podido cruzar la meta. Cada kilómetro me daba fuerzas y decía voy al encuentro de mi madre, quien me está esperando en la meta, porque cada paso ha sido muy sacrificado en esta carrera”, manifestó Gladys Tejeda.

En otro momento, la atleta nacida en la Provincia de Junín, dio a conocer todo el esfuerzo que hizo para llegar bien a los Juegos Olímpicos de París 2024 y que seguirá en las competencias a sus 38 años.

“Me siento realmente orgullosa porque casi cuatro meses me he alejado de mi familia para cumplir con esta competencia en París 2024. No finalizamos acá, en estos Juegos Olímpicos, si no tenemos competencias más adelante. Por ahora voy a priorizar mi recuperación al 100%.”, señaló al respecto.

Proyecto Team Gladys Tejeda:

La deportista no dejó pasar la oportunidad para dar a conocer el inicio de su proyecto Team Gladys Tejeda, que busca formar a los nuevos valores del fondismo nacional para que sean la nueva cara de Perú en los torneos magnos como juegos olímpicos, panamericanos, sudamericanos o bolivarianos.

“Quiero enviar un saludo muy especial al proyecto Team Gladys Tejeda que lo estamos formando en la ciudad de Huancayo con chicos de 14, 15, 20 y 23 años. Queremos que ellos aprendan y surjan con otro tipo de mentalidad y así puedan representar al país, además que sean la nueva cara aquí en algunos años del Perú en olimpiada, panamericanos o sudamericanos. A todos ello quiero decirles gracias porque me han estado enviando palabras muy motivadoras”, manifestó Gladys Tejeda.

Finalmente, agradeció al pueblo peruano por haberse levantado muy temprano para seguir la actuación del equipo nacional de fondismo en la prueba de maratón.

“También quiero darles un gran abrazo a todos los peruanos que se levantaron muy temprano a seguir nuestras actuaciones por las pantallas o en las calles con sus banderas a lo largo de la ruta. Además, enviarle un saludo a mi madre quien se encuentra en el estrado alentado”, culminó.

Como se sabe, en la prueba de maratón femenina, disputada este domingo, en horas de la madrugada para el Perú, en París 2024, Perú presentó a tres exponentes. Thalia Valdivia fue la llegó primero al ubicarse en la casilla 18, con un tiempo de 2:25:23.

Más retrasada llegó Gladys Tejeda en el puesto 56, con un tiempo de 2:35:36; mientras que Luz Mery Rojas acabó en la casilla 62, con un tiempo de 2:37:24.