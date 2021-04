George Forsyth: “El voto es nuestra arma contra los mismos de siempre”

El candidato presidencial George Forsyth hace un llamado desde Cajamarca, en estos días de reflexión por Semana Santa, para detener la muerte de más peruanos. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se registra más de 85 mil fallecidos en todo el país.

Candidato presidencial de Victoria Nacional pidió a los peruanos votar por el cambio el 11 de abril para detener la muerte de más peruanos por la incapacidad de los políticos

“Marzo ha sido el mes con mayor número de fallecimientos, según el Sinadef, la gran mayoría de ellos a causa de la Covid-19. La falta de oxígeno sigue siendo un clamor que escucho en cada ciudad o pueblo que visito”, dijo el líder de Victoria Nacional.

Asimismo, el exalcalde de La Victoria recalcó que por la crisis sanitaria, que se está viviendo por la incapacidad del Gobierno, todas las personas le piden lo mismo en las calles y avenidas de las regiones de Madre de Dios, Junín y Cajamarca.

“El llanto desesperado y ruegos de padres, madres e hijos buscando camas UCI para salvar la vida de sus familiares, víctima de este virus, no cesa. Muy pocos han tenido la opción de contar con atención primaria de salud, acceso al agua potable, ni a una buena educación o a un trabajo bien remunerado”, recalcó George Forsyth.

“LOS MISMOS DE SIEMPRE” NO PASARÁN

El candidato presidencial de Victoria Nacional, además, precisó que la corrupción y negligencia de los malos gobiernos de las últimas décadas generaron las condiciones para que el Perú sea uno de los países más golpeados por la pandemia a nivel mundial. “Si dejamos que los mismos de siempre continúen en el poder, estaremos condenando a nuestras familias a un futuro desolador”, añadió.

George Forsyth también pidió a todos los peruanos ir a votar el 11 de abril respetando las normas de distanciamiento físico, con mascarillas y sin aglomeraciones. “Nosotros podemos vencer la pandemia con el voto. Hagamos del 28 de julio próximo el inicio de un verdadero cambio. El voto es nuestra arma contra los mismos de siempre. Unidos somos invencibles”, comentó desde Cajamarca.

En este sentido, explicó que: “Podemos hacer las cosas diferentes. Gobernar para la gente. Poniendo la salud, la educación y el trabajo en el centro de la acción gubernamental. Podemos iniciar un nuevo camino, donde los políticos de siempre, que solo buscan su propio bienestar, no dicten nuestro destino”.

Por otro lado, George Forsyth asume el compromiso de liderar al país por ese nuevo camino. “Pero enfrentar a las mafias, que han secuestrado el Estado, que han evitado que los impuestos se inviertan en mejorar la calidad de vida de los peruanos exige un gobierno fuerte con el respaldo masivo de la ciudadanía. Sin un voto masivo por el cambio, sin una verdadera movilización de todos, nuestra aspiración será frustrada y la ‘mismocracia’ nuevamente reinará sobre las mayorías”, acotó.

IMPULSARÁ LEY DEL TURISMO

En conferencia de prensa en Chanchamayo, Forsyth precisó que en su gobierno impulsará la Ley del Turismo para reactivar este sector económico, que es uno de los más golpeados por las restricciones del Covid-19.

“Vamos a impulsar la Ley del Turismo. Ahora no tenemos la infraestructura ni el saneamiento para hacerlo, pero tenemos que cambiar eso. Se darán exoneraciones tributarias para que los turistas nos visiten. Hay que exonerar del IGV a los pasajes”, comentó el candidato presidencial de Victoria Nacional.

Asimismo, George Forsyth recalcó que antes de la pandemia los ingresos por turismo en el Perú eran del 4% del Producto Bruto Interno (PBI). El objetivo es subir este porcentaje para sacar de la crisis a este sector económico, que según la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) cayó en 85% en el 2020.

“El 10% de los ingresos del PBI de Chile son por turismo. Nosotros tenemos una de las maravillas del mundo y no podemos quedarnos atrás. Tenemos que impulsar el turismo”, dijo el líder de Victoria Nacional antes de visitar La Merced y Tarma, que forman parte del circuito turístico de Junín.

REESTRUCTURAR EL SISTEMA EDUCATIVO

En torno al sistema educativo, George Forsyth manifestó que se reestructurará la educación la cual será para el trabajo futuro. “Hoy se enseñan muchas carreras que no tienen demanda laboral y al final los jóvenes no tienen trabajo. Salen de los institutos o de las universidades y no encuentran empleo porque les piden experiencia; por eso queremos implementar el SERUME ‘Servicio Rural Urbano Marginal de Educación’ que servirá para que los jóvenes hagan las prácticas pre profesionales para los que están estudiando en las zonas más alejadas del Perú”.