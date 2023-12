Garrido Lecca jura no ‘hipnotizó’ a JNJ

A su retorno al país, el exministro Hernán Garrido Lecca rechazó haber influenciado en la decisión de los cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el nombramiento de la hoy exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, como fiscal suprema.

“Sí la conozco (a Patricia Benavides). Creo recordar que fue por Rafael Vela. Nunca lo he conocido (a Jaime Villanueva) ni he visto a ninguno de los otros que fueron allanados. Tendría que haber hipnotizado a los siete miembros de la JNJ para que la nombren (a Benavides) por unanimidad“, declaró.

Por otro lado, aseguró no conocer a Jaime Villanueva, exasesor de Benavides, cuyo testimonio lo sindica como presunto “asesor en la sombra” de la suspendida fiscal de la Nación.

“No lo conozco, no lo he visto en mi vida. No sé cómo puede afirmar. Este señor Villanueva dice que sabe lo que pasa en todos lados”, agregó.