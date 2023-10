Francia: Aeropuertos fueron evacuados por amenazas de atentado

Francia se encuentra en alerta “emergencia atentado”

Varios aeropuertos en Francia fueron desalojados el miércoles, así como el Palacio de Versalles, cinco días después del asesinato de un profesor en un ataque extremista islámico, según informaron diversas fuentes a la agencia de noticias AFP.

Francia se encuentra en estado de “emergencia por amenaza de atentado” desde el asesinato del profesor Dominique Bernard en Arras, en el norte del país, el pasado viernes. Desde entonces, se han reportado múltiples alertas de bomba.

El Palacio de Versalles estaba siendo evacuado nuevamente el miércoles debido a una amenaza de bomba, como ya había sucedido el día anterior y el sábado anterior, según informó la prefectura de la zona a la AFP.

En la mañana del miércoles, seis aeropuertos fueron evacuados debido a “amenazas de atentado” recibidas por correo electrónico, a excepción de los aeropuertos parisinos Charles de Gaulle y Orly, según una fuente policial citada por la AFP.

Los aeropuertos afectados son los de Lille, Lyon (Bron), Nantes, Niza, Toulouse y Beauvais, según detalló la misma fuente. Un portavoz del aeropuerto de Estrasburgo también indicó que estaban siendo evacuados.

La Dirección General de la Aviación Civil confirmó a última hora de la mañana las “alertas de bomba” y evacuaciones de las terminales en Lille, Lyon, Toulouse y Beauvais, aunque no proporcionó más detalles al respecto.

En el aeropuerto de Niza, en el sureste del país, se produjo una alerta por un paquete sospechoso, lo cual generó la implementación de un perímetro de seguridad, aunque finalmente la situación volvió a la normalidad.

La organización de control del tráfico aéreo Eurocontrol advirtió a las aerolíneas que los aeropuertos de Toulouse, Lille y Beauvais estaban “fuera de servicio por razones de seguridad”.

En Lille, la terminal fue evacuada alrededor de las 10:30 a.m., según un portavoz, y se desviaron tres vuelos que tenían previsto aterrizar entre las 11:05 a.m. y las 11:40 a.m.

Alerta de bomba en el Palacio de Versalles

El martes, el Palacio de Versalles se vio forzado a evacuar nuevamente sus instalaciones debido a una amenaza de bomba, por precaución, se anunció en las redes sociales que el palacio permanecerá cerrado durante todo el día.

El sábado pasado, el Palacio de Versalles ya había cerrado por la misma razón. Estos cierres se han vuelto cada vez más comunes en escuelas y estaciones de Francia, a raíz del aumento en el nivel de alerta terrorista después del ataque del viernes en la ciudad de Arras.

Te puede interesar:

En la misma jornada del sábado, en París, se llevaron a cabo evacuaciones en el Museo del Louvre y en la estación de tren Lyon.

Estas alarmas se producen en un momento en que Francia ha reforzado sus medidas de seguridad debido al conflicto entre Israel y Hamás, especialmente después del atentado yihadista del viernes en una escuela en Arras, donde un terrorista ruso del Cáucaso apuñaló a un profesor y causó heridas a otras tres personas en el centro.

Recuerda:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/ Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él. Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes. Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”. Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página. Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.