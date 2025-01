Fixture de Perú Sub 20 en el Sudamericano 2025

Estos son todos los encuentros que tendrán los seleccionados a enfrentarse a las demás selecciones del grupo A.



Los dirigidos por Chemo del Solar ya conocen cuando y a qué hora aran su debut en el Sudamericano Sub 20 de 2025 realizado en Venezuela y en donde tendrán que luchar por uno de los 4 cupos para el mundial que se desarrollara este año en Chile.

Los encuentros que tendrá la selección peruana en el grupo A son ante las selecciones de Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay. Por otro lado, en el grupo B se encuentra las secciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia.

Te puede interesar



Este es el horario, de la fase de grupos, en el cual disputaran nuestros seleccionados juveniles. Horario peruano:

Jueves 23 de enero

Perú vs Paraguay: 4:00 pm.

Sábado 25 de enero

Perú vs Venezuela: 6:30 pm.

Lunes 27 de enero

Perú vs Chile: 4:00 pm.

Miércoles 29 de enero

Perú vs Uruguay: 4:00 pm.

El torneo sudamericano se disputará entre el 23 de enero y el 16 de febrero. Los combados más destacados, por Chemo, son los siguientes: el portero Paolo Doneda, del Milan de Italia; los defensas Anderson Villacorta, del Mineros Zacatecas de México, y Axel Cabellos, de Racing de Argentina; así como el delantero Juan Pablo Goicochea, del Platense de Argentina.

La selección peruana llega tras una derrota ante Colombia perdiendo 3-0 ante los cafeteros y luego registró un empate 2-2. Después perdió 1-0 ante Alianza Lima un duelo a puertas cerradas. Previo a ello igualó en Lima 0-0 y 2-2 contra Ecuador.

Sea cual sea el resultado que la sub 20 tenga en este torneo el director técnico, Guillermo del Solar, ratificó que dejará su cargo después del Sudamericano Sub-20. También asegura de que Perú esta preparado para conseguir algo importante a la blanquirroja.